Regierung plant neue Steuervergünstigungen

Berlin. Das SPD-geführte Bundesfinanzministerium will Steuerbegünstigungen auf den Weg bringen. Die Pendlerpauschale soll erhöht und die Abgaben im Gastgewerbe sollen gesenkt werden, wie aus einem Referentenentwurf des Ministeriums von Donnerstag hervorgeht. Die Pendlerpauschale soll künftig 38 Cent je Kilometer betragen, während in der Gastronomie ab 2026 der vergünstigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent gelten soll. Beides sind wichtige Vorhaben der CSU. Die geplanten Maßnahmen werden dem Entwurf zufolge 2026 zu Steuermindereinnahmen von 4,8 Milliarden Euro führen. (Reuters/jW)