Thüringen: Linke will mit CDU »Gespräche auf Augenhöhe«

Erfurt. Der Linken-Landesverband in Thüringen fordert eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU, der eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei verbietet. Das sagten die Vorsitzenden des Landesverbandes, Katja Maurer und Ralf Plötner, am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem Thüringer CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Mario Voigt. »Sollten Voigt und die Thüringer Union an Gesprächen auf Augenhöhe interessiert sein, müssen sie ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aus der Vergangenheit endlich begraben und in der Realität ankommen«, so Plötner. Das Gespräch mit Voigt könne ein Auftakt sein für weitere Treffen, sagte Maurer. (dpa/jW)