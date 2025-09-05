Handelsabkommen von USA und Japan vor Abschluss

Tokio. Ein Handelsdeal der USA mit Japan steht vor dem Abschluss. Die Gespräche seien in der Endphase, sagte ein Vertreter der japanischen Regierung am Donnerstag gegenüber Reuters. Eine entsprechende Verfügung von US-Präsident Trump werde binnen zwei Wochen erwartet. Insbesondere die japanische Automobilindustrie würde von den zu erwartenden Zollsenkungen auf 15 Prozent statt der bisherigen 27,5 Prozent profitieren. Das könnte Insidern zufolge bereits Ende des Monats umgesetzt werden. Autoexporte machen mehr als ein Viertel von Japans Ausfuhren in Richtung USA aus. (Reuters/jW)