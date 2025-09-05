BRD rüstet Ukraine weiter auf

Berlin. Die BRD will ihre Militärhilfe für die Ukraine erheblich ausweiten. Man habe »eine deutliche Steigerung bei Waffensystemen und Luftverteidigung« zugesagt, hieß es aus Regierungskreisen bei der Ukraine-Konferenz in Paris. Zudem soll Kiew beim Aufbau eigener Produktionskapazitäten unterstützt werden – etwa beim Bau von Langstreckenraketen und Präzisionswaffen wie Marschflugkörpern. Berlin will außerdem die Ausrüstung für vier ukrainische Infanteriebrigaden stellen, fast 500 Fahrzeuge jährlich. Das Unterstützungsvolumen liegt bereits bei 40 Milliarden Euro, womit die BRD größter europäischer Geber ist. Über mögliche Hilfen nach einem Friedensschluss werde nicht gesprochen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte gesagt, eine starke ukrainische Armee sei das beste Mittel, Russland von weiteren Angriffen abzuschrecken. (Reuters/jW)