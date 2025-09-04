UN-Mission in Libyen »beunruhigt«
Tripolis. Die UN-Unterstützungsmission in Libyen (UNSMIL) hat sich »zutiefst beunruhigt« über wachsende Spannungen in dem Land geäußert. Die jüngsten »rasch eskalierenden Spannungen und militärischen Mobilisierungen« in der Hauptstadt Tripolis könnten »zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen«, erklärte UNSMIL am Dienstag. In den vergangenen Tagen waren Medienberichten zufolge mit Waffen ausgerüstete Fahrzeuge aus der rund 200 Kilometer entfernten Hafenstadt Misrata nach Tripolis vorgerückt. Laut Augenzeugenberichten und online verbreiteten Videos waren am Montag abend in der Hauptstadt Schüsse zu hören. In den vergangenen Wochen hatten sich in Libyen die Spannungen verschärft. (AFP/jW)
