Epstein-Dokumente in USA veröffentlicht

Washington. Ein Parlamentsausschuss in den USA hat am Dienstag (Ortszeit) Unterlagen zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die Republikaner im Repräsentantenhaus würden versuchen, »mit der Veröffentlichung bereits öffentlicher Dokumente ein Spektakel zu veranstalten«, kritisierte Robert Garcia, der für die Demokraten in besagtem Ausschuss sitzt. Der Umgang mit der Causa Epstein ist für die Republikaner und die Regierung von US-Präsident Donald Trump heikel. Letzterer steht unter Druck, sämtliche Dokumente zu veröffentlichen, weil er sich im Wahlkampf vehement für eine Offenlegung der Akten ausgesprochen hatte. (dpa/jW)