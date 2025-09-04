Thailand: Parlament wird aufgelöst
Bangkok. Thailands Interimsregierungschef, Phumtham Wechayachai, hat laut seiner Partei Pheu Thai ein Verfahren zur Auflösung des Parlaments eingeleitet. Deren Generalsekretär teilte AFP am Mittwoch mit, dass ein Dekret zur Auflösung des Parlaments vorgelegt worden sei. Das Verfassungsgericht hatte Expremierministerin Paetongtarn Shinawatra, ebenfalls Pheu Thai, vergangene Woche wegen vermeintlicher Verstöße gegen »ethische Grundsätze« des Amtes enthoben, seither regiert ein Übergangskabinett. Die oppositionelle Volkspartei hat angekündigt, den Gegenkandidaten der Pheu Thai für das Amt des Regierungschefs zu unterstützen, nämlich den konservativen Tycoon Anutin Charnvirakul. (AFP/jW)
