Ukrainer bei Fluchtversuch getötet
Odessa. In der südukrainischen Region Odessa ist ein Ukrainer bei einer versuchten Landesflucht erschossen worden. Man habe »Warnschüsse« auf Unbekannte abgefeuert, später eine Person an einer Grenzbefestigung festgenommen und eine andere mit Schussverletzungen tot aufgefunden, teilte der Dienst der ukrainischen Grenzsoldaten am Mittwoch auf Facebook mit. Demnach seien Ermittlungen zu den Todesumständen des ukrainischen Staatsbürgers eingeleitet worden. Unter dem Kriegsrecht der Ukraine ist es wehrpflichtigen Männern zwischen 23 und 60 Jahren nur in Ausnahmefällen gestattet, das Land zu verlassen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Beschuss ohne Beweisevom 04.09.2025
-
Wer kritisiert, verschwindetvom 04.09.2025
-
Kein Frieden in Sichtvom 04.09.2025
-
Massenmord mit »Mut und Stärke«vom 04.09.2025
-
»Die USA haben unser Öl immer als ihres betrachtet«vom 04.09.2025
-
Waldbrandbekämpfer protestierenvom 04.09.2025