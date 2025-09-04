Gegründet 1947 Donnerstag, 4. September 2025, Nr. 205
Aus: Ausgabe vom 04.09.2025, Seite 2 / Ausland

Ukrainer bei Fluchtversuch getötet

Odessa. In der südukrainischen Region Odessa ist ein Ukrainer bei einer versuchten Landesflucht erschossen worden. Man habe »Warnschüsse« auf Unbekannte abgefeuert, später eine Person an einer Grenzbefestigung festgenommen und eine andere mit Schussverletzungen tot aufgefunden, teilte der Dienst der ukrainischen Grenzsoldaten am Mittwoch auf Facebook mit. Demnach seien Ermittlungen zu den Todesumständen des ukrainischen Staatsbürgers eingeleitet worden. Unter dem Kriegsrecht der Ukraine ist es wehrpflichtigen Männern zwischen 23 und 60 Jahren nur in Ausnahmefällen gestattet, das Land zu verlassen. (dpa/jW)

