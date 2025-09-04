US-Gericht blockiert Turboabschiebung
Washington. Ein US-Berufungsgericht hat die Abschiebung von Migranten auf der Grundlage des jahrhundertealten Kriegsgesetzes namens Alien Enemies Act in den Bundesstaaten Texas, Louisiana und Mississippi blockiert. Von einer »Invasion« oder einem »räuberischen Einfall« könne keine Rede sein, womit die Migranten keine »ausländischen Feinde« wären und nicht ohne Verfahren abgeschoben werden dürften, erklärte die Richterin Leslie Southwick am Dienstag (Ortszeit). Gemeinsam mit einer anderen Richterin erließ Southwick eine einstweilige Verfügung, die die Abschiebungen vorerst blockieren soll. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
