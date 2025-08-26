Linkspartei unterstützt geplante Gaza-Demo in Berlin
Berlin. Die Partei Die Linke unterstützt nach Parteiangaben eine für den 27. September in Berlin geplante Großveranstaltung für Gaza vor dem Reichstagsgebäude unter der Überschrift »All Eyes on Gaza – stoppt den Genozid!«. Die Partei werde dafür mobilisieren, teilte Bundesgeschäftsführer Janis Ehling am Montag in Berllin mit; dies habe der Vorstand am Wochenende beschlossen. Veranstaltet wird die Demonstration unter anderem von Amnesty International und der Hilfsorganisation Medico International. Ehling forderte mehr Druck der internationalen Gemeinschaft und eine Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel, das unter anderem eine enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Israel vorsieht. Eine bereits angekündigte eigene Demo mit Bündnispartnern hatte die Partei im Juli mit Verweis auf »organisatorische Gründe« verschoben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Massenentlassung vor Betriebsratswahlvom 26.08.2025
-
»Die Bevölkerung sorgt sich um das Wasser«vom 26.08.2025
-
Koalition für Wehrpflichtvom 26.08.2025
-
Herbst der Kürzungenvom 26.08.2025
-
Serienproduktion Pleitevom 26.08.2025
-
Approbation mit Hindernissenvom 26.08.2025
-
»Es kann Menschen durch Bildung überzeugen«vom 26.08.2025