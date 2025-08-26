Linkspartei unterstützt geplante Gaza-Demo in Berlin

Britta Pedersen/dpa Die Linke will sich an die erwartbar großen Antikriegsproteste im September dranhängen (Janis Ehling, Berlin, 25.8.2025)

Berlin. Die Partei Die Linke unterstützt nach Parteiangaben eine für den 27. September in Berlin geplante Großveranstaltung für Gaza vor dem Reichstagsgebäude unter der Überschrift »All Eyes on Gaza – stoppt den Genozid!«. Die Partei werde dafür mobilisieren, teilte Bundesgeschäftsführer Janis Ehling am Montag in Berllin mit; dies habe der Vorstand am Wochenende beschlossen. Veranstaltet wird die Demonstration unter anderem von Amnesty International und der Hilfsorganisation Medico International. Ehling forderte mehr Druck der internationalen Gemeinschaft und eine Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel, das unter anderem eine enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Israel vorsieht. Eine bereits angekündigte eigene Demo mit Bündnispartnern hatte die Partei im Juli mit Verweis auf »organisatorische Gründe« verschoben. (dpa/jW)