Grüne aus Nordfriesland rückt für Habeck nach

Markus Scholz/dpa Mayra Vriesema bei ihrer Bewerbungsrede für den Posten der Vertreterin der Grünen Jugend im Landesvorstand Schleswig-Holstein (Büdelsdorf, 1.5.2021)

Berlin/Kiel. Die Grünen-Politikerin Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für den früheren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Bundestag nach. Die 26jährige hatte bei der Bundestagswahl auf Platz 5 der Landesliste kandidiert, wie der Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag erklärte. Vriesema ist Studentin der internationalen Politik und des internationalen Rechts. Sie stammt aus dem Kreis Nordfriesland. Habeck legt sein Bundestagsmandat zum 1. September nieder, wie er am Montag in der Taz erklärte. (dpa/jW)