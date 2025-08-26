Grüne aus Nordfriesland rückt für Habeck nach
Berlin/Kiel. Die Grünen-Politikerin Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für den früheren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Bundestag nach. Die 26jährige hatte bei der Bundestagswahl auf Platz 5 der Landesliste kandidiert, wie der Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag erklärte. Vriesema ist Studentin der internationalen Politik und des internationalen Rechts. Sie stammt aus dem Kreis Nordfriesland. Habeck legt sein Bundestagsmandat zum 1. September nieder, wie er am Montag in der Taz erklärte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
