S-Bahn Berlin bleibt bei DB-Konzern

Berlin. Ein Konsortium um die Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge den Zuschlag für einen Milliardenauftrag zum Betrieb der Kernlinien der Berliner S-Bahn erhalten. Entsprechende Schreiben seien am Freitag an die beteiligten Unternehmen verschickt worden, hieß es im Berliner Tagesspiegel vom Sonntag. Das Konsortium setzte sich gegen den französischen Mitbewerber Alstom durch, der ein Bahnwerk im nahen Hennigsdorf betreibt. (AFP/jW)