Linnemann: Beamtenstatus nur für hoheitliche Aufgaben
Berlin. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will den Beamtenstatus perspektivisch auf wenige Bereiche mit hoheitlichen Aufgaben beschränken. »Wir sollten nur noch dort verbeamten, wo es ein besonderes Treueverhältnis zum Staat gibt, zum Beispiel bei der Polizei, der Feuerwehr oder in anderen Sicherheitsbereichen, bei Finanzbeamten oder beim Zoll«, sagte Linnemann am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Konkret stellte der CDU-Generalsekretär in Frage, ob Mitarbeitende in den Ministerien im bisherigen Umfang verbeamtet werden müssten. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts gab es Mitte 2024 in Deutschland rund 1,7 Millionen Beamte. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
