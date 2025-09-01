Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 2 / Inland

Linnemann: Beamtenstatus nur für hoheitliche Aufgaben

Berlin. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will den Beamtenstatus perspektivisch auf wenige Bereiche mit hoheitlichen Aufgaben beschränken. »Wir sollten nur noch dort verbeamten, wo es ein besonderes Treueverhältnis zum Staat gibt, zum Beispiel bei der Polizei, der Feuerwehr oder in anderen Sicherheitsbereichen, bei Finanzbeamten oder beim Zoll«, sagte Linnemann am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Konkret stellte der CDU-Generalsekretär in Frage, ob Mitarbeitende in den Ministerien im bisherigen Umfang verbeamtet werden müssten. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts gab es Mitte 2024 in Deutschland rund 1,7 Millionen Beamte. (AFP/jW)

