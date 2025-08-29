Weltmarktanteile von Deutschland sinken

Berlin. Seit rund einem Jahrzehnt schrumpft Deutschlands Marktanteil auf wichtigen Absatzmärkten und in Schlüsselbranchen wie Automobil und Maschinenbau. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen (vfa). Die Anteile Deutschlands am Welthandel sanken demnach seit 2013 im Schnitt um rund 0,11 Prozentpunkte pro Jahr. Jahrelang seien die Exporte zwar gestiegen – nur eben weniger stark als das Welthandelsvolumen. Der schleichende Marktanteilsverlust werde nun immer sichtbarer. China gewann demnach von 2013 bis 2024 im Schnitt rund 0,36 Prozentpunkte pro Jahr am Weltmarkt dazu. Dabei steigerte die Volksrepublik den Anteil vor allem außerhalb der USA. (dpa/jW)