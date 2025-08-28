Kolumbien: 34 Soldaten entführt

Bogotá. In Kolumbien sind 34 Soldaten entführt worden. Nach »sehr intensiven« Kämpfen in der südlichen Provinz Guaviare am Sonntag seien Soldaten von »Personen in Zivilkleidung«, mutmaßlichen Guerilleros, verschleppt worden, teilte Verteidigungsminister Pedro Sánchez am Dienstag (Ortszeit) mit. Zuvor hätten die Kämpfe zehn Menschen das Leben gekostet. Am Wochenende hatte die kolumbianische Regierung eine Militäroffensive gegen Guerillagruppen angekündigt, nachdem ein Polizeihubschrauber abgeschossen worden war. (AFP/jW)