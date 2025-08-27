800 Tote nach Fluten in Pakistan
Islamabad. In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni knapp 800 Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde des Landes bekannt, wie dpa am Dienstag berichtete. Am Montag teilte das pakistanische Außenministerium mit, dass das benachbarte Indien über diplomatische Kanäle eine Warnung vor möglichen grenzüberschreitenden Überschwemmungen übermittelt habe – der erste diplomatische Kontakt zwischen den Erzrivalen seit Mai. (dpa/jW)
