Litauens Parlament wählt Premierin
Vilnius. In Litauen hat das Parlament in Vilnius die bisherige Sozial- und Arbeitsministerin Inga Ruginienė zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. Die Sozialdemokratin muss nun noch formal durch Staatspräsident Gitanas Nausėda ernannt werden und sich danach mit ihrem Kabinett und Regierungsprogramm einem weiteren Votum im Parlament stellen. Die langjährige Vorsitzende des litauischen Gewerkschaftsbundes war von ihrer Partei als Nachfolgerin für Gintautas Paluckas vorgeschlagen worden, der Anfang August zurückgetreten war. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
