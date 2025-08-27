Israelis demonstrieren gegen Krieg
Tel Aviv. Vor dem geplanten Treffen des israelischen sogenannten Sicherheitskabinetts haben erneut zahlreiche Menschen im Land für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen sowie die Freilassung der dort festgehaltenen Gefangenen demonstriert. Israelische Medien berichteten, dass sich Demonstranten auch in der Nähe einer Außenstelle der US-Botschaft in Tel Aviv sowie vor Häusern von Ministern im ganzen Land versammelt hätten. Das Kriegskabinett sollte am Dienstag zusammenkommen. Medienberichten zufolge sollte es sich mit möglichen neuen Verhandlungen für eine Waffenruhe und eine Freilassung der Gefangenen befassen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
In Kiew »unerwünscht«vom 27.08.2025
-
Nächste »Schicksalswahl«vom 27.08.2025
-
Abschied von einem Aufrechtenvom 27.08.2025
-
Schmeicheln und hoffenvom 27.08.2025
-
Frankreichs Regierung wackeltvom 27.08.2025