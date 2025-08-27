Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 7 / Ausland

Israelis demonstrieren gegen Krieg

Tel Aviv. Vor dem geplanten Treffen des israelischen sogenannten Sicherheitskabinetts haben erneut zahlreiche Menschen im Land für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen sowie die Freilassung der dort festgehaltenen Gefangenen demonstriert. Israelische Medien berichteten, dass sich Demonstranten auch in der Nähe einer Außenstelle der US-Botschaft in Tel Aviv sowie vor Häusern von Ministern im ganzen Land versammelt hätten. Das Kriegskabinett sollte am Dienstag zusammenkommen. Medienberichten zufolge sollte es sich mit möglichen neuen Verhandlungen für eine Waffenruhe und eine Freilassung der Gefangenen befassen. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro