Syrien: Drusen fordern eigene Region
Damaskus. Einer der wichtigsten Anführer der religiösen Minderheit der Drusen in Syrien hat die Schaffung einer eigenen Region für seine Gemeinschaft gefordert. Ziel der Gewalt im vergangenen Monat sei es gewesen, »uns als drusische Sekte zu beseitigen«, sagte Hikmat Al-Hidschri am Montag. Mitte Juli hatte es in der Provinz Suweida im Süden Syriens Kämpfe zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen gegeben. Regierungstruppen griffen auf seiten der Beduinen ein, Israel unterstützte vorgeblich die Drusen. (AFP/jW)
