Australien: Iranischer Botschafter ausgewiesen
Canberra. Australien hat den iranischen Botschafter ausgewiesen und seine eigene Botschaft in Teheran geschlossen. Premierminister Anthony Albanese erklärte am Dienstag vor Journalisten, der Inlandsgeheimdienst ASIO habe bestätigt, dass die iranische Regierung hinter Attacken gegen die jüdische Gemeinde stehe. Im vergangenen Oktober waren unter anderem eine Synagoge in Melbourne und ein koscheres Restaurant in Sydney durch Anschläge beschädigt worden. Außenministerin Penny Wong rief Australier dazu auf, Iran zu verlassen. Iran wies die Anschuldigungen als völlig haltlos zurück. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
