Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 6 / Ausland

Australien: Iranischer Botschafter ausgewiesen

Canberra. Australien hat den iranischen Botschafter ausgewiesen und seine eigene Botschaft in Teheran geschlossen. Premierminister Anthony Albanese erklärte am Dienstag vor Journalisten, der Inlandsgeheimdienst ASIO habe bestätigt, dass die iranische Regierung hinter Attacken gegen die jüdische Gemeinde stehe. Im vergangenen Oktober waren unter anderem eine Synagoge in Melbourne und ein koscheres Restaurant in Sydney durch Anschläge beschädigt worden. Außenministerin Penny Wong rief Australier dazu auf, Iran zu verlassen. Iran wies die Anschuldigungen als völlig haltlos zurück. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro