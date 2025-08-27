USA: Gefängnisstrafe für Verbrennen von Flagge

Washington. US-Präsident Donald Trump will das Verbrennen oder Schänden der US-Flagge künftig strafrechtlich verfolgen lassen. Er unterzeichnete am Montag eine entsprechende Anordnung. »Wer eine Flagge verbrennt, bekommt ein Jahr Gefängnis, keine vorzeitige Entlassung, gar nichts«, sagte Trump bei der Unterzeichnung. Das Dekret sieht zudem vor, Ausländern, die die Flagge »schänden«, Aufenthaltsgenehmigungen zu entziehen. Das Oberste Gericht hatte 1989 entschieden, dass das Verbrennen der Nationalflagge durch die freie Meinungsäußerung geschützt ist. (Reuters/jW)