Libyen: Rettungsschiff beschossen

Palermo. Das Rettungsschiff ­»Ocean Viking« soll nach Angaben der europäischen Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« in internationalen Gewässern von der sogenannten libyschen Küstenwache beschossen worden sein. Der Angriff habe am Sonntag nachmittag rund 40 Seemeilen nördlich der libyschen Küste stattgefunden, teilten die Seenotretter mit. Die »Küstenwache« dementierte die Darstellung und sprach von »Warnschüssen«. An Bord befanden sich der Hilfsorganisation zufolge 87 Gerettete. Verletzt wurde niemand. Die Seenotretter forderten eine gründliche Untersuchung und verlangten ein Ende der europäischen Zusammenarbeit mit der »Küstenwache«. (dpa/jW)