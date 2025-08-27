Der Beitrag »Schuldenschauplatz USA« in der jungen Welt vom 23./24. August 2025 ist nicht von Helmut Höge in der Reihe »Wirtschaft als das Leben selbst« verfasst worden, sondern von Lukas Zeise im Rahmen seiner wöchentlichen Kolumne »Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs«. Und die Besprechung »Die Rückkehr der Wölfe« eines Romans von Markus Thielemann in der Ausgabe vom Dienstag stammt nicht von Norman Philippen, sondern von André Weikard. Wir bitten, diese technischen Fehler zu entschuldigen. (jW)