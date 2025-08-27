Israelische Armee dringt in Ramallah ein

Ramallah. Israelische Soldaten sind am Dienstag ins Zentrum der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland eingedrungen. Sie sollen dabei Tränengas und scharfe Munition eingesetzt haben und auf die Dächer mehrerer Gebäude geklettert sein, um eine Kundgebung zu unterdrücken, auf der die Herausgabe der Leichname getöteter Palästinenser durch Israel gefordert werden sollte, wie die palästinensische Agentur WAFA berichtete. Demnach wurden 20 Menschen verletzt, drei Personen wurden festgenommen. Ein weiteres Ziel des Einsatzes seien Wechselstuben und Banken gewesen. Israel hatte behauptet, dass über die Geldinstitute »Terrororganisationen« finanziert würden. Eine Sprecherin der israelischen Armee bestätigte lediglich, dass sich Soldaten in der Stadt aufhielten, in der auch die palästinensische Nationalbehörde ansässig ist. (dpa/jW)