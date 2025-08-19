Teheran bereitet sich auf neuen Krieg mit Israel vor

Fabian Sommer/dpa

Teheran. Der Krieg zwischen Iran und Israel könnte nach Angaben Teherans »jederzeit« wieder ausbrechen. »Wir müssen jederzeit auf eine Konfrontation vorbereitet sein – im Moment haben wir nicht einmal ein Waffenstillstandsabkommen«, sagte der erste Vizepräsident Irans, Mohammed Resa Aref, am Montag.

Israel hatte im Juni Atom- und Militäranlagen sowie zivile Einrichtungen im Iran angegriffen und damit einen zwölftägigen Krieg ausgelöst. Im Iran wurden bei den Angriffen mehr als tausend Menschen getötet, unter ihnen hochrangige Militärkommandeure und Atomwissenschaftler. Bei iranischen Angriffen in Israel wurden Dutzende Menschen getötet.

Der Iran bereite sich auf »das schlimmste Szenario« vor, hatte am Sonntag bereits ein Militärberater des geistlichen Oberhaupts im Iran, Ayatollah Ali Khamenei, erklärt. Die inoffizielle Waffenruhe könne »jederzeit zusammenbrechen, es gibt kein Protokoll, keine Regelungen, kein Abkommen zwischen uns und den Israelis oder den Amerikanern«, sagte er iranischen Medien. (AFP/jW)