BSW sucht neuen Namen

Jörg Carstensen/dpa Soll nicht mehr Namensgeberin sein: Sahra Wagenknecht (Berlin, 29.6.2025)

Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will sich bald umbenennen und ruft zur Einreichung von Vorschlägen auf. »Auf dem bevorstehenden Bundesparteitag im Dezember wird es um einen neuen Namen für das BSW gehen«, heißt es in einem Partei-Newsletter vom Montag. »Wir laden euch herzlich ein, die drei Buchstaben B – S – W mit einem neuen Parteinamen zu füllen.« An der »vertrauten« Abkürzung BSW soll jedoch festgehalten werden. Vorschläge für einen neuen Namen können der Partei demnach bis Ende August per Mail geschickt werden. BSW-Gründerin und -Vorsitzende Sahra Wagenknecht hatte die Umbenennung bereits mehrfach angekündigt. (AFP/jW)