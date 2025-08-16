Spanien kämpft gegen riesige Waldbrände an

Rosa Veiga/EUROPA PRESS/dpa Die Brände sorgen für verheerende Zerstörung, auch in Siedlungsgebieten (A Caridade, 15.8.2025)

Madrid. In Spanien kämpfen Einsatzkräfte laut Innenministerium weiter gegen 16 große Waldbrände der zweithöchsten Kategorie. Der Staat werde »alle erforderlichen Mittel zur Bekämpfung der Brände zur Verfügung stellen«, erklärte Innenminister Fernando Grande-Marlaska im öffentlich-rechtlichen Sender RTVE. Die Waldbrandgefahr bleibe wegen der großen Hitze und Trockenheit extrem hoch, warnte er.

In verschiedenen Regionen lodern Dutzende kleinere Feuer. Seit Jahresbeginn sind nach offiziellen Angaben schon 157.000 Hektar Wald- und Vegetationsflächen verbrannt, allein im August waren es demnach schon 115.000 Hektar. Ein Hektar umfasst eine Fläche von 100 mal 100 Metern.

Bisher kamen in den vergangenen zwei Wochen schon drei Feuerwehrleute ums Leben. Betroffene Bürger kritisieren aber, zu wenig Hilfe zu erhalten. Videos zeigten Menschen beim Versuch, ihre Häuser mit Gartenschläuchen vor den Bränden zu schützen. (dpa/jW)