Gegründet 1947 Montag, 25. August 2025, Nr. 196
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.08.2025, Seite 5 / Inland

Jeder Dritte befürchtet Jobverlust durch KI

Berlin. Rund jeder dritte Bundesbürger hat die Sorge, seinen Arbeitsplatz durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zu verlieren, berichtete dpa am Sonntag. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov zeigten sich 34 Prozent der Bürger hierzulande diesbezüglich besorgt, 62 Prozent treibt eine solche Sorge nicht um. Fünf Prozent der Befragten trauten sich keine Einschätzung in der Frage zu. An der repräsentativen Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur nahmen Mitte August 2.175 Wahlberechtigte teil. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro