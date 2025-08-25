Hubig: Fußfessel gegen häusliche Gewalt
Berlin. Das Bundesjustizministerium will mittels elektronischer Überwachung gegen sogenannte häusliche Gewalt vorgehen. Ein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabend) vorliegender Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht vor, dass Familiengerichte künftig die Täter zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichten können. Die Opfer sollen über ein Empfangsgerät gewarnt werden, wenn ihre Peiniger einen festgelegten Mindestabstand unterschreiten. Auch die Polizei soll dann automatisch alarmiert werden. Hubig will mit der geplanten Änderung eine bundesweite Regelung schaffen. Mehrere Bundesländer haben bereits eigene Rechtsgrundlagen für solche Fälle.(AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Anton-Wilhelm-Amo-Straßevom 25.08.2025
-
Arme in den Knastvom 25.08.2025
-
Hetze, Schläge, Feuervom 25.08.2025
-
Streik von Lieferando-Fahrernvom 25.08.2025
-
Re-Reform im Krankenhausvom 25.08.2025