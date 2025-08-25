Sachsen und Thüringen: Tarifabschluss in Brauereien

Dresden/Erfurt. Die Beschäftigten der Brauereien in Sachsen und Thüringen bekommen künftig mehr Geld. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten informierte am Sonntag über einen Tarifabschluss »nach durchgehend zweiwöchigem Streik«. Mit dem Arbeitskampf erreichten die Werktätigen in Betrieben der Radeberger-Gruppe demnach eine stufenweise Entgeltsteigerung um 6,3 Prozent bis 2026, zudem eine Arbeitszeitverkürzung von 38,5 auf 38 Wochenstunden. Insgesamt steigt der Stundenlohn so um 7,7 Prozent. Für Beschäftigte der Wernesgrüner-Brauerei und der Köstritzer-Schwarzbierbrauerei steige der Lohn stufenweise um 5,9 Prozent. (jW)