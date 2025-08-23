Ermittlungen gegen Lies eingestellt
Hannover. Nach dem Unfall mit einem Radfahrer hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen gegen Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingestellt. Das teilte eine Justizsprecherin am Freitag mit. Demnach stellte der Verletzte keinen Strafantrag, was aber eine Voraussetzung für die Verfolgung von Körperverletzungsdelikten ist. Weitere Gründe für die Einstellung waren demnach, dass Lies und seine Mitarbeiter sich direkt um den Geschädigten kümmerten, die Verletzung nur gering und Lies zuvor nicht mit ähnlichen Delikten aufgefallen war. (dpa/jW)
