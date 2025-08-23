Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 4 / Inland

Ermittlungen gegen Lies eingestellt

Hannover. Nach dem Unfall mit einem Radfahrer hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen gegen Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingestellt. Das teilte eine Justizsprecherin am Freitag mit. Demnach stellte der Verletzte keinen Strafantrag, was aber eine Voraussetzung für die Verfolgung von Körperverletzungsdelikten ist. Weitere Gründe für die Einstellung waren demnach, dass Lies und seine Mitarbeiter sich direkt um den Geschädigten kümmerten, die Verletzung nur gering und Lies zuvor nicht mit ähnlichen Delikten aufgefallen war. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro