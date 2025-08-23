Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 4 / Inland

Hessen: Freie Fahrt für Militärtransporte

Wiesbaden. Hessen hat die Pflicht zur Einzelgenehmigung für Bundeswehr-Transporte abgeschafft. Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Brigadegeneral Holger Radmann haben eine entsprechende Abmachung mit dem Infrastrukturamt der Bundeswehr unterschrieben, wie der HR am Donnerstag abend berichtete. »Das spart Zeit, reduziert Bürokratie und erhöht die Verlässlichkeit im Bündnisfall«, sagte Mansoori demnach. Hessen liege zentral in Deutschland und der EU, weshalb das Abkommen besonders relevant sei. Autobahnen sind nicht Gegenstand der Vereinbarung. Die staatliche Autobahn GmbH hatte laut HR bereits im Juni ein Abkommen zu Militärtransporten geschlossen. (jW)

