Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 2 / Inland

Bremer Bildungssenatorin Aulepp tritt zurück

Bremen. Bremens Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp (SPD) hat am Freitag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Die 54jährige werde noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt bleiben, teilte ihre Behörde mit. Entsprechend sei sie mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) übereingekommen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Die Fraktionsvorsitzende der CDU in der Bürgerschaft, Wiebke Winter, sprach am Freitag von einer »tiefen Krise des Systems Bovenschulte«. Vor wenigen Tagen hatte auch der SPD-Innensenator Ulrich Mäurer seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. (AFP/jW)

