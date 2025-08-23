Nvidia drosselt Produktion von Chips für China

Düsseldorf. US-Chiphersteller Nvidia hat laut einem am Freitag im Handelsblatt erschienenen Bericht einige seiner Zulieferer gebeten, die Produktion von Teilen für den H20-Chip einzustellen, der eigens für den chinesischen Markt konzipiert ist. Denn die chinesische Regierung setzt den US-Konzern unter Druck und hat ihn dazu aufgefordert, keine Halbleiter mehr zu kaufen. Die Regierung befürchtet, dass die Chips über Trackingtechnologien verfügen oder via eingebauter »Hintertüren« ferngesteuert werden könnten. Die USA hatten ein zeitweiliges Verkaufsverbot für H20-Chips nach China erst kürzlich aufgehoben. (jW)