Mexiko: Mordverdächtige verhaftet
Mexiko-Stadt. Drei Monate nach der Ermordung zweier enger Mitarbeiter der sozialdemokratischen Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt hat die Polizei 13 Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen an der logistischen Planung des Angriffs beteiligt gewesen sein, wie die Generalstaatsanwältin der mexikanischen Hauptstadt, Bertha Alcalde, am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Behörden gehen von einem Auftragsmord aus. Ob die organisierte Kriminalität involviert ist, ist bislang unklar. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
