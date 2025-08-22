Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 7 / Ausland

Pjöngjang: Neue Basis für Atomraketen

Washington. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des Washingtoner Center for Strategic and International Studies (CSIS) zufolge eine neue Militärbasis nahe der Grenze zu China errichtet. Die Anlage beherberge wahrscheinlich sechs bis neun atomwaffenfähige Interkontinentalraketen, die eine »potentielle nukleare Bedrohung für Ostasien und die USA« darstellen, heißt es in dem Report. Die DVRK hat ihr Atomwaffenarsenal ständig erweitert, da sie sich von den USA und ihren Verbündeten nicht nur in Seoul bedroht sieht. (AFP/jW)

