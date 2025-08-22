Pjöngjang: Neue Basis für Atomraketen
Washington. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des Washingtoner Center for Strategic and International Studies (CSIS) zufolge eine neue Militärbasis nahe der Grenze zu China errichtet. Die Anlage beherberge wahrscheinlich sechs bis neun atomwaffenfähige Interkontinentalraketen, die eine »potentielle nukleare Bedrohung für Ostasien und die USA« darstellen, heißt es in dem Report. Die DVRK hat ihr Atomwaffenarsenal ständig erweitert, da sie sich von den USA und ihren Verbündeten nicht nur in Seoul bedroht sieht. (AFP/jW)
