Pakistan: Expremier Khan wird Kaution gewährt

Lahore. Pakistans Oberster Gerichtshof hat am Donnerstag einem Berufungsantrag des inhaftierten ehemaligen Premierministers Imran Khan stattgegeben, wie die Agentur Anadolu am gleichen Tag mitteilte. Das Gericht ordnete die Freilassung des 72jährigen Khan an, der nach wie vor als der beliebteste Politiker seines Landes gilt und vor zwei Jahren gestürzt worden war, nachdem seine Gegner ihn mit Klagen und Anschuldigungen überhäuft hatten. Khan bleibt jedoch weiterhin in Haft, da er auch in einem Fall angeblicher Korruption verurteilt worden war, der nicht zur Berufung stand. (jW)