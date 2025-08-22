Flugreisen häufig günstiger als Bahnfahrten

Hamburg. Bei Reisen zu europäischen Städtezielen ist Bahnfahren häufig teurer als ein Flug. Einem Preisvergleich der Umweltschutzorganisation Greenpeace zufolge waren Zugreisen in 66 von 142 untersuchten Europaverbindungen (46,5 Prozent der Fälle) teurer als eine Flugreise. Auf 109 untersuchten grenzüberschreitenden Verbindungen war es demnach in 54 Prozent der Fälle billiger, einen Flug zu buchen, als mit der Bahn zu fahren. Für die Studie verglich Greenpeace bei 142 Städteverbindungen mit höchstens 1.500 Kilometern Entfernung die jeweiligen Preise für einfache Fahrten zu neun Buchungszeitpunkten. (dpa/jW)