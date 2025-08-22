Bundesbank: Sommer ohne Aufschwung
Frankfurt am Main. Die Bundesbank rechnet auch im laufenden Quartal nicht mit einem Wirtschaftswachstum. In ihrem Monatsbericht schrieb die Notenbank, die Wirtschaftsleistung könne »in etwa stagnieren«. Für das Gesamtjahr hält das Geldhaus nun ein leichtes Plus des Bruttoinlandsprodukts für möglich. Im Juni war die Notenbank noch von einer Stagnation ausgegangen. Laut überarbeiteten Zahlen des Statistischen Bundesamtes wuchs die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2024 leicht, anstatt zu schrumpfen, teilte dpa am Donnerstag mit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
