Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 5 / Inland

Bundesbank: Sommer ohne Aufschwung

Frankfurt am Main. Die Bundesbank rechnet auch im laufenden Quartal nicht mit einem Wirtschaftswachstum. In ihrem Monatsbericht schrieb die Notenbank, die Wirtschaftsleistung könne »in etwa stagnieren«. Für das Gesamtjahr hält das Geldhaus nun ein leichtes Plus des Bruttoinlandsprodukts für möglich. Im Juni war die Notenbank noch von einer Stagnation ausgegangen. Laut überarbeiteten Zahlen des Statistischen Bundesamtes wuchs die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2024 leicht, anstatt zu schrumpfen, teilte dpa am Donnerstag mit. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro