Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 4 / Inland

Rassistischer Angriff in Berlin: Kind verletzt

Berlin. In Berlin hat ein 62jähriger zwei Kinder rassistisch beleidigt und mit einem Böller beworfen. Der stark betrunkene Mann beleidigte die neun und zehn Jahre alten Jungen am Mittwoch aus einem Fenster seiner Wohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf heraus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend warf er den Böller vor den Zehnjährigen, der durch die Explosion eine Verletzung am Bein erlitt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro