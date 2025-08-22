Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 4 / Inland
Rassistischer Angriff in Berlin: Kind verletzt
Berlin. In Berlin hat ein 62jähriger zwei Kinder rassistisch beleidigt und mit einem Böller beworfen. Der stark betrunkene Mann beleidigte die neun und zehn Jahre alten Jungen am Mittwoch aus einem Fenster seiner Wohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf heraus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend warf er den Böller vor den Zehnjährigen, der durch die Explosion eine Verletzung am Bein erlitt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Ausbildung bleibt Ausbeutungvom 22.08.2025
-
»Unsere Aktionen kamen bei den Arbeitern gut an«vom 22.08.2025
-
»Besonders für ältere Menschen ist das hart«vom 22.08.2025
-
Geldspur in die Schweizvom 22.08.2025
-
Vorwürfe und Suggestionvom 22.08.2025
-
»Zentrum« muss draußen bleibenvom 22.08.2025