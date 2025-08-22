Rassistischer Angriff in Berlin: Kind verletzt

Berlin. In Berlin hat ein 62jähriger zwei Kinder rassistisch beleidigt und mit einem Böller beworfen. Der stark betrunkene Mann beleidigte die neun und zehn Jahre alten Jungen am Mittwoch aus einem Fenster seiner Wohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf heraus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend warf er den Böller vor den Zehnjährigen, der durch die Explosion eine Verletzung am Bein erlitt. (AFP/jW)