Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 2 / Inland

Bas will Vorschläge für Sozialreformen einholen

Berlin. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will Vorschläge für Sozialreformen bis Ende des Jahres haben. Eine Kommission mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen sei eingesetzt worden, teilte das Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. Sie soll ihre Arbeit im September aufnehmen und bis zum Jahresende einen Bericht vorlegen. Dabei müssten Vorschläge der Sozial- und Wirtschaftsverbände und des Bundesrechnungshofs berücksichtigt werden. Der Fokus liege auf Leistungen wie Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag, hieß es. Mit Reformen einzelner Sozialsysteme befassen sich separate Kommissionen. (Reuters/jW)

