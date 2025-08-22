Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 2 / Ausland

Trilaterales Treffen in Kabul

Beijing. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat die an China grenzenden Länder Pakistan und Afghanistan bei einem Treffen in Kabul am Mittwoch zu einer engeren Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit aufgerufen. Laut einem am Donnerstag in Beijing veröffentlichten Kommuniqué forderte Wang seine Amtskollegen aus Kabul und Islamabad auf, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und sich entschieden gegen äußere Einmischung zu stellen. Wang sagte zudem, die drei Länder sollten die Entwicklungskooperation, den Handels- und Investitionsaustausch sowie die Vernetzung ausbauen. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro