Trilaterales Treffen in Kabul

Beijing. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat die an China grenzenden Länder Pakistan und Afghanistan bei einem Treffen in Kabul am Mittwoch zu einer engeren Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit aufgerufen. Laut einem am Donnerstag in Beijing veröffentlichten Kommuniqué forderte Wang seine Amtskollegen aus Kabul und Islamabad auf, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und sich entschieden gegen äußere Einmischung zu stellen. Wang sagte zudem, die drei Länder sollten die Entwicklungskooperation, den Handels- und Investitionsaustausch sowie die Vernetzung ausbauen. (Reuters/jW)