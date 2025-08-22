Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Iran startet Manöver und warnt vor Sanktionen

Teheran. Rund zwei Monate nach dem Krieg mit Israel hat Irans Marine am Donnerstag wieder ein eigenes Großmanöver begonnen. An dem zweitägigen Drill am Golf von Oman nehmen Kriegsschiffe, U-Boote und Küsteneinheiten teil, wie der staatliche Rundfunk laut dpa berichtete. Ein Schwerpunkt der Übung seien demnach Tests von Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen. Am Mittwoch hatte der Außenminister Abbas Araghtschi Deutschland, Frankreich und Großbritannien gewarnt, neue Sanktionen gegen sein Land zu verhängen. Derlei hatten die drei europäischen Unterzeichnerstaaten des im Oktober auslaufenden Atomabkommens mit Teheran von 2015 vergangene Woche gegenüber der UNO angekündigt, falls hinsichtlich des iranischen Nuklearprogramms bis Ende des Monats keine Einigung mit Teheran erzielt werden könne. (dpa/AFP/jW)

