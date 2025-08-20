Baywa: Umsatzeinbruch bei Sanierung

München. Die tiefgreifende Sanierung der Baywa hinterlässt in der Halbjahresbilanz des Münchner Agrarkonzerns ihre Spuren. Der Umsatz brach im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro ein, wie die BayWa am Dienstag mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) halbierte sich fast auf 65,7 (Vorjahr: 116,2) Millionen Euro. Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust auf 527,8 (Vorjahr: 424,3) Millionen Euro. Grund dafür sind zum einen die Zinsen auf die fast sechs Milliarden Euro schwere Schuldenlast, zum anderen die Kosten des Konzernumbaus, mit dem sich die Baywa bis 2028 entschulden will. (Reuters/jW)