Hessen: Bundeswehr-Autos in Brand gesetzt
Kassel. Unbekannte haben in Kassel vier Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand gesetzt. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein politischer Hintergrund könne demnach nicht ausgeschlossen werden. Derzeit deute alles auf eine Brandstiftung hin. Einsatzkräfte waren von einem Anwohner in der Nacht zum Dienstag zum Brand von vier zivilen Bundeswehr-Autos auf die Marbachshöhe gerufen worden. Die betroffenen Autos wurden vollständig zerstört. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 150.000 Euro. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
