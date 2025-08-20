Trabert nimmt Linke-Mandat nicht wahr

Berlin. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wird sein für die Linkspartei errungenes Bundestagsmandat aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Das teilte die Partei am Dienstag in Berlin mit und verbreitete eine Erklärung von Traberts Familie. Demnach habe der Mediziner mehrere schwere Schlaganfälle erlitten. »Trotz einiger kleiner Fortschritte in der Reha muss unser Vater weiterhin mit schweren Einschränkungen leben.« Die Linke-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken dankten Trabert für seinen Einsatz. Trabert ist parteilos, hatte sich aber mehrfach für Die Linke um Mandate beworben. An seiner Stelle soll Lin Lindner ins Parlament nachrücken. (dpa/jW)