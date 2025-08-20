Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 4 / Inland

Trabert nimmt Linke-Mandat nicht wahr

Berlin. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wird sein für die Linkspartei errungenes Bundestagsmandat aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Das teilte die Partei am Dienstag in Berlin mit und verbreitete eine Erklärung von Traberts Familie. Demnach habe der Mediziner mehrere schwere Schlaganfälle erlitten. »Trotz einiger kleiner Fortschritte in der Reha muss unser Vater weiterhin mit schweren Einschränkungen leben.« Die Linke-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken dankten Trabert für seinen Einsatz. Trabert ist parteilos, hatte sich aber mehrfach für Die Linke um Mandate beworben. An seiner Stelle soll Lin Lindner ins Parlament nachrücken. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro