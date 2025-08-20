DFG-VK will Berliner Landesvorstand ausschließen
Berlin. Die Bundesspitze der Friedensgesellschaft DFG–VK geht gegen den eigenen Berliner Landesvorstand vor. Der politische Geschäftsführer des Bundesverbands, Michael Schulze von Glaßer, bestätigte der dpa am Dienstag die Ausschlussverfahren gegen vier Berliner Vorstandsmitglieder. Grund sei verbandschädigendes Verhalten. Die betroffenen Personen hätten unter anderem zu einer Gegendemonstration gegen eine vom Bundesverband unterstützte Demonstration aufgerufen. Die Berliner Sektion teilte mit, sie hätte »Antisemitismus« und »Israel-Hass« in der Friedensbewegung kritisiert. (dpa/jW)
