Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 2 / Inland

USA: London besteht nicht mehr auf Datenzugriff

Washington. Großbritannien besteht der US-Regierung zufolge nicht mehr auf einem staatlichen Zugriff auf verschlüsselte Daten von Apple-Nutzern. London sei nach langen Verhandlungen von der Forderung nach einer technischen »Hintertür« für den Cloudspeicher I- Cloud von Apple abgerückt, schrieb US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard auf X. Früheren Medienberichten zufolge hatte Großbritannien von Apple einen Blankoscheck gefordert, sämtliche in I-Cloud gespeicherte Dateien auslesen zu können. Diese sind verschlüsselt, so dass nicht einmal Apple selbst diese einsehen kann. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro