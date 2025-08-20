USA: London besteht nicht mehr auf Datenzugriff
Washington. Großbritannien besteht der US-Regierung zufolge nicht mehr auf einem staatlichen Zugriff auf verschlüsselte Daten von Apple-Nutzern. London sei nach langen Verhandlungen von der Forderung nach einer technischen »Hintertür« für den Cloudspeicher I- Cloud von Apple abgerückt, schrieb US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard auf X. Früheren Medienberichten zufolge hatte Großbritannien von Apple einen Blankoscheck gefordert, sämtliche in I-Cloud gespeicherte Dateien auslesen zu können. Diese sind verschlüsselt, so dass nicht einmal Apple selbst diese einsehen kann. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
