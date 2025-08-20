NATO übt »Abschreckung« im Ostseeraum

Rostock/Vilnius. Rund 8.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten werden in den kommenden Wochen zusammen mit den Streitkräften 13 weiterer NATO-Staaten den Einsatz im Ostseeraum im Krisen- beziehungsweise Kriegsfall üben. Im Rahmen des Großmanövers »Quadriga 2025« soll nach Bundeswehr-Angaben vom Dienstag etwa die Verlegung von Truppen und Gerät auf dem See-, Land- und Luftweg an die NATO-Ostflanke nach Litauen geübt werden. Das Marinekommando in Rostock trägt demnach die Gesamtverantwortung für die Planung und Durchführung. Der Kernübungszeitraum erstrecke sich von August bis September. Sämtliche Teilstreitkräfte, also Marine, Heer, Luftwaffe, Cyber- und Informationsraum, sind an »Quadriga 2025« beteiligt. Laut Bundeswehr leistet die Übung »einen sichtbaren Beitrag zur Abschreckung gegen Russlands Ambitionen, die europäische Ordnung in Frage zu stellen«. (dpa/jW)