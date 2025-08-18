Nabu kritisiert privaten Bienenboom
Berlin. Die Zucht von Honigbienen ist nach Ansicht des Naturschutzbundes Nabu problematisch. »Die private Bienenhaltung ist in den letzten 20 Jahren stark angestiegen«, sagt die Referentin für Biodiversität, Laura Breitkreuz. Demnach tragen die Tiere zwar zur Bestäubung bei, können aber auch ein Problem für wildlebende Bienen darstellen. Wer Honig gewinnen wolle, solle Maßnahmen zum Naturschutz ergreifen. Wer aber etwas für die Umwelt tun wolle, habe dafür auch andere Möglichkeiten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
